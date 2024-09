I film pagati dallo Stato sono flop da Oscar

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La maggior parte delle pellicole sovvenzionate dal ministero lasciano ancora le sale vuote. Comprese le 19 in lizza per rappresentare l’Italia davanti all’Academy: le 15 già uscite hanno ottenuto in totale 8,2 milioni. Ma attori e registi frignano per la riforma Sangiuliano.