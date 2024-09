Hockey pista | l’Italia non riesce superare la Spagna Ora ai quarti di finale dei Mondiali azzurri contro l’Angola

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Una partita dai due volti, che alla fine vedeuscire sconfitta 4-3 dalladel Pala Igor ai2024 di Novaraunaforte e astuta. Match intenso quello fra gli “” e le “Furie Rosse”, che inizia con gli iberici più in palla come dimostra lo 0-2 del primo tempo, caratterizzato dalle reti di Bargallò e Alabart. Nella ripresa però, la riscossa di Cocco e compagni: prima l’1-2 proprio del capitano italiano, poi il 2-2 ancora con Cocco dal dischetto a meno di 11 minuti dalla fine. Poi un rapido botta e risposta sull’asse Carballeira-Compagno: 3-3. Da lì inizia un’altra mini-partita, che si “risolve” – per così dire – con il 3-4 spagnolo a opera di Alabart, il quale firma la doppietta personale che consegna la partita agli iberici. La fase a gironi è quindi finita,arriva seconda nel Gruppo B.