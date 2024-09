Governo | Meloni ' risultati in tempi da far tremare polsi c' è chi sperava fallissimo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo essere insieme soddisfatti per iche abbiamo raggiunto considerando il contesto in cui abbiamo operato in questi due anni. Un quadro che avrebbe fattoa chiunque, e che qualcuno aveva sperato potesse contribuire a un repentino fallimento dell'attuale. Le cose sono andate diversamente, l'Italia supera le difficoltà meglio di altre nazioni europee, il merito è delle imprese e dei loro lavoratori. Non è lo Stato che crea ricchezza, che invece deve fare la sua parte”. Così la premier Giorgia, intervenendo all'Assemblea di Confindustria 2024.