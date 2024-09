Governo | Fazzolari riunisce capi gabinetto ministri sprint su misure attuative programma

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos) – Si è riunita oggi pomeriggio a Palazzo Chigi la Conferenza deididi tutti iprevista dall?art. 7 del Dpcm del 1° ottobre 2012. Oggetto della riunione, convocata e presieduta dal sottosegretario per l?Attuazione deldiGiovanbattista, l?aggiornamento sullo stato di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni dell?esecutivo in carica e di quelli della XVIII legislatura, anche in vista dell?imminente pubblicazione del nuovo report trimestrale sul monitoraggio effettuato dal Dipartimento per ildi.Nel corso della riunione, informa Palazzo Chigi, sono state ribadite le indicazioni operative volte a semplificare, razionalizzare e accelerare ulteriormente l?iter di emanazione dei provvedimenti attuativi.