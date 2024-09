Gli astronauti che andranno su Marte si preparano in Trentino Alto Adige

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Per le missioni sulla Luna e suglidell’Esa, l’agenzia spaziale europea, si addestrano in. Si tratta del programma di addestramento soprannominato Pangea e che si svolge anche al Geoparc Bletterbach di Aldino, in provincia di Bolzano, proprio come accaduto nei giorni