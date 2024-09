Giovanni Sallusti | il compagno Starme tradisce sui migranti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) I tempi della politica, e del giornalismo, sono il trionfo della relatività einsteniana. Repubblica, 6 luglio scorso: «La lezione inglese di Schlein: “Basta veti, ora l'alternativa progressista anche in Italia”». Il pezzo attaccava poi richiamando «una certa euforia prodotta dalla vittoria laburista di Keirr nel Regno Unito». Il nuovo condottiero del Labour è stato infatti per un istante (il tempo di accorgersi che guardava al centrismo blairiano e non al talebanesimo terzomondista di Corbyn) l'ennesimo Papa straniero incoronato sulle colonne del quotidiano/partito. Repubblica, ieri 17 settembre, un paio di mesi con l'orologio cronologico, un'eternità sulla bilancia della politica. La testata di Largo Fochetti riesce ad essere l'unico media europeo e non britannico presente sull'aereo di Stato del premier.