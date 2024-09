Giornata Mondiale dell’Alzheimer Addessi Assistenti sociali Lazio Va garantito il diritto all’autodeterminazione in ogni fase della propria vita

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’Alzheimer è una malattia nella quale la memoria evapora progressivamente e con essa I ricordi che non si riescono più ad afferrare. Privapersona che ne viene colpitaidentità e con essa le connessioni con chi si ama. L’Alzheimer è un viaggio difficile che non riguarda solo chi ne soffre, ma anche le famiglie, gli amici e i professionisti che accompagnano e supportano questo lungo il cammino. Alla vigilia– istituita nel 1994 dall’OMS, l’OrganizzazioneSanità e che si celebra il 21 settembre – l’Ordine deglidelvuole ricordare che, anche quando la memoria svanisce, l’amore e l’affetto restano indelebili così come il rispetto per la dignità umana dipersona.