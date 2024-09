Giornata mondiale Alzheimer Airalzh lancia campagna su stili di vita

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos Salute) – Quella delle demenze è una vera e propria emergenza sociale e una priorità di sanità pubblica; nel mondo, infatti, sono 55 milioni le persone coinvolte, 2 milioni solo in Italia. Si calcola che il numero di malati di queste patologie sia 1 milione e 100mila con demenza e 900mila con un disturbo cognitivo lieve. Oltre al malato, però, bisogna considerare anche le famiglie e i caregivers che vivono questa situazione: i numeri, quindi, crescono in maniera vertiginosa arrivando a un totale di 4 milioni di persone coinvolte. Anche le proiezioni future sono allarmanti: nel 2050 si stima che i casi saranno triplicati in relazione all’aumento dell’aspettativa di; va anche considerato che l’non colpisce solo le persone in età avanzata, perché esistono casistiche diprecoce tra soggetti di età compresa fra i 30 e i 60 anni.