Gianluca Festa torna libero | la Cassazione revoca l’arresto

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA distanza di cinque mesi esatti dal provvedimento cautelare di arresto domiciliare, l’ex sindaco. I Magistrati della Sesta Sezione Penale della Corte dihanno disposto la scarcerazione dopo la lunghissima Camera di Consiglio Non è ancora nota la motivazione per cui i giudici della Suprema Corte hanno disposto l’annullamento, ma al momento ha prevalso la linea difensiva dei legali Luigi Petrillo e Dario Vannetiello che hanno presentato una serie di motivi legati in particolare alla inutilizzabilitò delle intercettazioni sia telefoniche che ambientali e soprattutto con il trojan, Lasegna un punto di svolta nella vasta inchiesta denominata”Dolcevita” che ha coinvolto, olre l’ex sindaco, altre persone tra imprenditori e dirigenti comunali, Dario Vannetiello .