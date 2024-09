Gelmini saluta Azione | Non provengo dalla sinistra e non intendo aderirvi adesso

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 18 settembre 2024) ROMA – “Ieri mattina a Roma ho avuto un incontro con Carlo Calenda. Un confronto sereno e leale, e per quanto mi riguarda la stima e la gratitudine nei suoi confronti restano immutati, ma le scelte politiche del movimento a cui ho aderito con entusiasmo due anni fa vanno in una direzione che non posso condividere perché significativamente diversa da quella originaria”. Così l’ex ministra Mariastellaspiega le ragioni del suo addio ad. “Il mio disagio di questi mesi è noto e la decisione di entrare nel campo largo in un’alleanza che comprende il Movimento 5 Stelle e ladi Bonelli e Fratoianni nelle tre regioni che andranno al voto in autunno, mi hanno costretto a prendere atto con rammarico che lì non sarei potuta restare.