Gaspar i primi frutti dopo un inizio complicato | C’è ancora molto lavoro da fare

Leggi tutta la notizia su lecceprima

(Di mercoledì 18 settembre 2024) LECCE –un avvio di campionato scandito da sei gol incassati in due partite (con Atalanta e Inter), il Lecce è riuscito a mantenere inviolata la propria porta nei successivi due match, contro Cagliari e Torino, in cui ha raccolto quattro punti.C’è attesa, dunque, per la gara di sabato