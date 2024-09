Furore acqua e detriti colpiscono un bus | istituito senso unico alternato

Leggi tutta la notizia su zon

Come riportato da ANAS Campania, sulla strada statale 163 "Amalfitana" è temporaneamenteunnel comune diin provincia di Salerno, al km 23,270, dove ieri 17 settembre 2024, a seguito delle forti piogge, un'enorme quantità d'mista a, provenienti da un costone roccioso attiguo alla sede stradale e non di competenza Anas, ha interessato la carreggiata colpendo marginalmente un autobus in transito, senza causare feriti. Al termine delle attività in loco, propedeutiche alla ripartenza del bus, sarà ripristinata la regolare circolazione. Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le Forze dell'Ordine territoriali per la gestione della viabilità.