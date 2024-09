Fulmine a ciel sereno alla Roma | esonerato De Rossi 4 nomi per sostituirlo

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Laha deciso di esonerare Dea causa dei risultati in campionato ritenuti non all’altezza. Individuati 4 possibili eredi. Daniele Denon è più l’allenatore della. La società giallorossa, a sorpresa, ha infatti annunciato l’allontanamento del tecnico attraverso un comunicato pubblicato sul proprio portale online. Il 41enne paga il deludente percorso in campionato caratterizzato da tre pareggi con il Cagliari, la Juventus ed il Genoa e la sconfitta patita per mano dell’Empoli. La squadra, al momento, occupa la sedicesima posizione: da qui la scelta di esonerarlo e puntare su un nome maggiormente esperto. Daniele Denon è più l’allenatore della(LaPresse) – Serieanews.com“La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio.