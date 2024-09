Formia Premio Lucio Dalla il riconoscimento della critica va al cantautore Dario Calderone

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 18 settembre 2024)– “E passarono sti anni //mille e poi mille // passeranno ancora // La memoria non sbiadisce // pi chi murio na vota sola // sta canzone che vi canto non va solo ricordata // per il sacrificio di un magistrato //Mafia morto ammazzato // Ricorda chi ha ostacolato il suo senso L'articolo, ilva alTemporeale Quotidiano.