Formazioni ufficiali Bologna-Shakhtar Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ledi, partita valida per la prima giornata della. Comincia al Dall’Ara davanti ai propri tifosi il percorso europeo della squadra di Italiano, che in campionato sta faticando ma vuole riscattarsi nella coppa dalle grandi orecchie. Ilnon viveva notti europee del genere da ben 60 anni e tutta la città è pronta a godersele, a prescindere dal risultato. Ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesaSportFace.