Foggiani rubano auto in trasferta ma arrivano i carabinieri | arrestato uno dei tre ladri

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sono in corso le ricerche per risalire all'identità dei due complici protagonisti, insieme a un 22enne della provincia di Foggia,a Venosa daidi Potenza, per il furto di un'vettura. Nella cittadina della Basilicata i tre avevano rubato un'utilitaria, ma il furto non era