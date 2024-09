FANTACALCIO – VIVA LA RIVOLUZIONE!

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ladi Vasquez, il portiere dell’Empoli che ha fermato la Juve: in quanti lo hanno schierato? E a quanti ha tolto tanti bei +3? Grande, giusta indignazione per quanto accaduto a Empoli sabato sera.La Juventus non poteva essere ancora al massimo, ha fatto quello che ha potuto, ha giocato una partita bruttina ma discreta,