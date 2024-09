Esonero De Rossi le reazioni | quasi il 90% di pareri negativi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) E’ l’argomento del giorno in casa Roma: stiamo parlando ovviamente dell’di Daniele Dee dell’arrivo in panchina di Ivan Juric. Il provvedimento dei giallocontinua a portare. Il sentiment è assolutamente negativo: addirittura l’86,9% dei messaggi contenente come parola chiave il nome dell’ex centrocampista è collegato a un giudizio negativo, mentre solo il 13,1% è di parere positivo. E’ quanto emerge dall’instant mood di Arcadia per XXI secolo, il programma condotto da Francesco Giorgino su Rai 1. Nella emoji cloud, che raccoglie le ‘faccine’ più utilizzate, appaiono segni inequivocabili: dal cuore spezzato ai cuori e pallini giallo, la mano che fa il gesto del saluto, ma anche il lupetto simbolo della squadra capitolina, oltre al lampeggiante delle forze dell’ordine a indicare le breaking news.