Esonero De Rossi la Roma ha trovato il sostituto | manca solo l’ufficialità

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 18 Settembre 2024 13:57 di redazioneDe, lahail. Le ultimissime sul campionato di Serie A. Un fulmine a ciel sereno – questa mattina – ha colpito tutti gli appassionati del nostro calcio. Alle 9.00 la, tramite un comunicato ufficiale, ha rimosso dall’incarico d’allenatore Daniele De. IL COMUNICATO – “L’AScomunica di aver sollevato Daniele Dedall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione.