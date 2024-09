Esce Marcello Mastroianni Il divo gentile di Barbara Rossi prima presentazione il 27 settembre a Fontana Liri

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) «Non vorrei apparire snob, ma apprezzo molto il termine che usano i francesi: per dire “recitare” loro dicono “jouer” che in italiano sarebbe “giocare”. Questo è un mestiere meraviglioso: ti pagano per giocare». Così asseriva, parlando del suo rapporto con il mezzo cinematografico,, “il”, come viene raccontato danel volume, edito da Gremese e ora in libreria. Tra sogno e realtà, tra arte della recitazione come gioco, veicolo verso nuovi mondi fantastici o illusori (da cui deriva la lunghissima collaborazione con Federico Fellini) e – al contrario – come fascino del reale percepito in tutta la sua grottesca crudezza (i film per la regia di Marco Ferreri),ha incarnato nel cinema italiano e internazionale una nuova figura di, seduttivo ma insicuro, persino fragile.