Enrico Brizzi non c’è Il saluto di Silvia Ballestra scoperta negli anni ’90

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Chissà se, che trent’fa Canalini lanciò nel mercato editoriale editando "Jack Frusciante è uscito dal gruppo", avrà sbagliato funerale, come Zeno Cosini, nel celebre romanzo di Svevo. Di fatto, alle esequie del suo editor non si è presentato. C’era, in compenso, la scrittrice, che Canalini scoprì all’inizio degli1990. Tra gli autori locali da lui pubblicati, c’erano Linnio Accorroni e Nicola Campagnoli; poi le autrici, che si sono formate nei suoi corsi di scrittura narrativa, Evita Greco e Alessia Raccichini, insieme ad altri allievi, tra cui Marco Benedettelli, Cristiano Marcelli, Massimiliano Martolini e Paolo Paliaga.