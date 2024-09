Emozione per la cerimonia 17 aprile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) NOCERA UMBRA - Grande, domenica pomeriggio, per la tradizionaledell’Anpi ’17’ di Nocera Umbra dal titolo ‘Memorie cantate, edizione 2024’. È stato il momento per il ricordo della guerra, della Resistenza, dei Partigiani e delle tante persone che hanno lottato insieme alle purtroppo tante persone uccise, attraverso i racconti e le canzoni. L’edizione 2024 è stata possibile grazie alla collaborazione con il gruppo teatrale ‘La compagnia del vento’, gruppo amatoriale di attori che da anni, ormai, tra il Palio dei quartieri e altre occasioni, mettono in scena spaccati di vita quotidiana umbra. Sono intervenuti il presidente dell’Anpi di Nocera, Francesco Mirti, la presidente dell’Anpi provinciale Mari Franceschini, lo storico Dino Renato Nardelli, il vicesindaco di Nocera Umbra, Alberto Scattolini e Gabriele Coccia, sindaco di Valtopina.