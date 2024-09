Elodie e Tiziano Ferro bacio e cena a Los Angeles | arriva un duetto?

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) I due artisti si sono incontrati in California e hanno pubblicato una foto in studioaveva anticipato che era in arrivo una, a Los, con. Ora i due cantanti pubblicano una foto in bianco e nero in studio, lasciando intendere che l'incontro non sia stato solo di piacere ma anche