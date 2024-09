Elezioni regionali Stefania Proietti a Terni | Rappresentare l’Umbria una bellissima sfida da far tremare le vene ed i polsi

Leggi tutta la notizia su ternitoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Una sala del Caos gremita in ogni ordine di posto ha accolto la candidata del Patto Avanti. Visibilmente emozionata per la calorosa accoglienza ha salutato tutti i presenti, tra gli altri i rappresentanti della coalizione del campo larghissimo, per poi prendere parola ed