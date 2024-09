Dove vedere Juventus-Napoli sul maxischermo in piazza

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Maxi schermo nellacentrale di Somma Vesuviana, sabato pomeriggio, per assistere in diretta a, match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. E' quanto annunciato dal comune nel napoletano nell'ambito delle celebrazioni per la festa di San Gennaro, santo