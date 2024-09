Domani discorso di Nasrallah dopo le esplosioni dei cercapersone

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il capo di Hezbollah Hassanterrà ungiovedìche centinaia diutilizzati dai membri del suo movimento sono esplosi in tutto il Libano. Lo ha annunciato lo stesso gruppo sostenuto dall'Iran.parlerà alle 17:00 locali (le ore 16 in Italia) di giovedì in unche affronterà "gli ultimi sviluppi", ha affermato Hezbollah.