Dispositivi medici made in Italy ma prodotti in Asia | maxi sequestro della guardia di finanza

Leggi tutta la notizia su pordenonetoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024)con la dicitura "in" ma interamentein. Ladidi Venezia ha sequestrato 18 milioni di questi strumenti per un valore commerciale di oltre 25 milioni di euro. Come riporta VeneziaToday, l'operazione è stata condotta dal gruppo di