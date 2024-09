Diciottenne in coma farmacologico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Lotta tra la vita e la morte Davide Baldo, lo studente 18enne di Fermo che l’altro ieri pomeriggio è stato protagonista di uno spaventoso incidente mentre si trova in sella alla sua moto. Il giovane è infatti ricoverato innella divisione di rianimazione dell’ospedale regionale "Torrette" di Ancona e si trova in condizioni, definite dai medici che lo hanno in cura, gravissime. L’incidente si è verificato al confine tra Fermo e Rapagnano. Erano da poco passate le 17 quando il giovane motociclista, mentre transitava in via Picciotti, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, terminando la sua corsa in un campo sottostante. Sul posto, allertati da un automobilista che ha assistito alla scena, sono subito intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Verde Torre San Patrizio.