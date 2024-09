Ddl sicurezza | Leoni ‘mette fine a regime impunità sinistra’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos) – ?Il decretoè importante e noi di Forza Italia lo sosteniamo con convinzione perchè ci consente di metterealdell’e al governo dell’inprotratto dal PD negli ultimi dieci anni?. Così Simone, Responsabile dell?organizzazione di Forza Italia Giovani e segretario regionale del Lazio, intervenendo a 4 di Sera. ?Contiene ? ha proseguito – alcune norme che noi riteniamo fondamentali. Primo: il nuovo reato di occupazione abusiva. La sinistra sta dalla parte della Salis e dei suoi amici dei centri sociali. Noi stiamo dalla parte degli italiani per bene, quindi sì a pene più severe per chi occupa le case. Poi c’è il nuovo reato che colpisce gli ?ecovandali? che si divertono a bloccare le ferrovie o le strade. Questo non è accettabile perché non si manifesta così.