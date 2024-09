Ddl sicurezza | Foti FdI ‘dal governo Meloni ennesima promessa mantenuta’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set (Adnkronos) – “L?approvazione del Ddlrappresenta un?altramantenuta da parte dele risponde direttamente alle richieste degli italiani che chiedono maggiore”. Lo dice il capogruppo di FdI alla Camera Tommaso.“Il potenziamento dellaimplica non solo una maggiore capillarità delle forze dell?ordine ma anche nuove assunzioni che permetteranno di rafforzare tutto il comparto. Il provvedimento, inoltre, pone l?accento sulla certezza della pena e sull?inasprimento delle sanzioni per chi aggredisce le donne e gli uomini in divisa. Particolare attenzione è rivolta anche alla tutela del personale sanitario che quotidianamente lavora negli ospedali e che sempre più spesso subisce violente aggressioni”, prosegue.