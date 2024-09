Damiano David annuncia il suo debutto solista con Silverlines

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024)il suo progettocon(Sony Music Italy/Arista Records), il nuovo brano prodotto dal cantautore e produttore inglese Labrinth e in uscita in tutto il mondo venerdì 27 settembre. Una carriera, quella di. che lo ha portato dalle strade di Roma, dove ha iniziato il suo percorso, fino alla vittoria al festival di Sanremo e poi all'Eurovision Song Contest e al successo internazionale. Come cantautore, frontman e inconfondibile voce dei Måneskin (che al momento non lascerebbe),ha ricevuto ovunque premi e riconoscimenti, raccogliendo consensi da pubblico e critica. Ora l'artista è pronto ad intraprendere questo nuovo progetto, nato dalla necessità di esprimere una parte più personale e intima di sé.