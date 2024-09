Dal 19 al 25 settembre arriva in sala il film sul 20 scudetto dell’Inter

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 18 settembre 2024) MILANO – Dal 19 al 25nelle sale italiane “INTER. DUE STELLE SUL CUORE”, il-evento che celebra il 20°del club nerazzurro attraverso immagini inedite, racconti e testimonianze esclusive, behind the scenes e momenti indimenticabili che hanno accompagnato l’incredibile cavalcata verso la conquista della Seconda Stella. L’elenco delle sale che parteciperanno all’evento e i biglietti in prevendita sono disponibili su interduestellesulcuore.it. Inter emaster insieme per un lungometraggio dedicato ai tifosi e agli appassionati di sport. L’appuntamento è dal 19 al 25nei cinema, dove gli spettatori saranno trasportati in un viaggio entusiasmante e sorprendente che li proietterà al centro dell’universo nerazzurro, nei luoghi che hanno plasmato la conquista del tricolore.