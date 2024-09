Crolli da un edificio in centro Per i pompieri gli interventi salgono a 80

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Continuano glidei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena, chea circa 80 su tutto il territorio provinciale, a causa del maltempo. Le squadre sono intervenute anche in via Fossato Vecchio a Forlì, per un crollo parziale di unin stato di abbandono.