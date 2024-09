Crisi Stellantis il Presidente della provincia scrive al Ministro delle Imprese

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ildi Frosinone, Luca Di Stefano, ha inviato una lettera ale del Made in Italy, On. Adolfo Urso, esprimendo forte preoccupazione per lache sta colpendo lo stabilimentoCassino Plant di Piedimonte San Germano. Nella missiva, Di