Cortona fa tappa a Tavarnelle l’edizione 2024 di Musica per la vita

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Arezzo, 18 settembre– È in arrivo al centro sportivo dila nuova edizione cortonese di «per la». L’iniziativa del Calcit Valdichiana è un’occasione per raccogliere fondi e finanziare i progetti dell’associazione che si impegna nell’assistenza delle persone con malattie oncologiche. L’iniziativa è patrocinata dai cinque Comuni della zona sanitaria della Valdichiana di cui è capofila. Il programma prevede alle ore 20 cena con «gnoccata» e alle 21 gara canora. Al momento sono 10 i cantanti in gara su tre categorie, bambini fino 12 anni, ragazzi fino 18 e over 18.