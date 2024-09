Corte Ue conferma multa Bruxelles a Qualcomm da 239 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ladi giustizia Ue hato in larga misura l'ammenda inflitta dalla Commissione europea ae fissato l'importo in 238,7di euro, rispetto ai 242 che erano stati decisi dall'esecutivo comunitario per abuso di posizione dominante.