Corte Ue annulla multa 15 mld a Google

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 12.43 Ladi Giustizia Ue ha confermato la maggior parte delle valutazioni della Commissione europea ma hato la decisione con cui l'esecutivo Ue ha inflitto un'ammenda di quasi 1,5 mld di euro a, legata in particolare alla piattaforma pubblicitaria AdSense. Non ha "tenuto conto dell'insieme delle circostanze pertinenti nella sua valutazione della durata delle clausole contrattuali che aveva qualificato come abusive", spiega il tribunale. Confermata ma ridotta ammenda a 238mln a Qualcomm:abuso di posizione dominante