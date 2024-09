Contraffazione e ricettazione | controlli alla mostra scambio all' autodromo scatta maxi sequestro

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Sequestrati circa 1.000 articoli di accessori elettronici (telecamere, cuffie wireless, walkie talkie ecc.) privi dei requisiti di conformità e sicurezza, nonché prodotti contraffatti (in particolare adesivi, paracolpi e tappetini per