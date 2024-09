Colpo di scena in casa Inter | Taremi pronto a sostituire Lautaro contro il City

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L'valuta una mossa sorprendente in vista della sfidail Manchester. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico Simone Inzaghi potrebbe decidere di non schierareMartínez dal primo minuto, optando invece per l'inserimento di Mehdi.Il motivo dietro questa