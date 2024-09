Colico anziano investito sulle strisce pedonali va in arresto cardiaco | ora è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024)(Lecco), 18 settembre 2024 – Un pensionato di 84 anni è statomentre attraversava la strada. In seguito all'incidente è andato incardiocircolatorio. I sanitari di Areu e dell'eliambulanza di Como, insieme ai soccorritori della Croce rossa che lo hanno soccorso, sono riusciti a rianimarlo e trasferirlo d'urgenza in ospedale adona, il più vicino. Le condizioni dell'restano molto gravi. HA riportato traumi multipli. A investire l'84enne è stato un automobilista alla guida di una berlina, che si è subito fermato. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 in via Luigi Sacco, vicino al lungolago, a nord del paese.