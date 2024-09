Coldiretti | Sulla gestione di fiumi e torrenti basta tentennamenti e discussioni

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Situazione grave nelle zone di montagna e alta collina faentina dove molte strade sono già impraticabili per via dei primi movimenti franosi, in gran parte ricollegabili a quelli dell’alluvione del maggio 2023. Diversi terreni lungo il Senio risultano di nuovo sommersi dall’acqua e sempre a causa