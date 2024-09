Ciclone Boris in azione altre 48 ore di pioggia | le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Che tempo farà fino a venerdì 20 settembre Maltempo cone nubifragi almeno per altri due giorni. Colpa del, ancora insull'Europa e che sta provocando eventi estremi nel continente. Sono queste ledegli esperti per la giornata di oggi, 18 settembre 2024, e per i giorni a venire.