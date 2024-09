Che vita sarebbe senza merenda?

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Che sia di metà mattina o di metà pomeriggio, l'ora dellaè il momento preferito proprio da tutti. Forse perché per i più grandi profuma di ricordi, mentre per i più piccoli è un appuntamento goloso e divertente. Laè così speciale da meritarsi perfino una Giornata Mondiale per celebrarla.