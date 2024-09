Cercapersone come bombe strage in Libano | Hezbollah accusa Israele

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024) (Adnkronos) – Migliaia diesplodono tutti insieme in. Un’azione coordinata controcon effetti dirompenti: almeno 11 morti e circa 4000 feriti in un attacco hi-tech che assesta un colpo durissimo ai miliziani. A sferrare il colpo, sarebbe stato, che non rivendica l’azione e non commenta le accuse. Le news che trapelano, chiamano in causa il Mossad: gli uomini dell’intelligence avrebbero collocato una quantità di un potente esplosivo – la pentrite – all’interno dei ‘pager’, che sarebbero esplosi a causa dell’aumento delle temperature delle batterie. Ci si interroga sull’attuazione concreta del piano che rappresenta un unicum: mai, fino ad ora, si era assistito ad un’offensiva di tale portata e con simili caratteristiche.