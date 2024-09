Centri per l’impiego svolta Più servizi con 13 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Quasi 13per ammodernare ipera Brescia. Il piano presentato in Provincia alla presenza dell’assessore regionale Simona Tironi prevede interventi sulle sedi, tra cui uno da 6per Villa Paradiso, grazie a finanziamenti dal Pnrr, Regione ed enti locali; ma anche l’inserimento di ottanta nuovi collaboratori per facilitare le opportunità di impiego. In tutto si contano dieci interventi, soprattutto di adeguamento strutturale, ampliamenti, rifacimento impianti, sostituzione serramenti, abbattimento barriere architettoniche. Già portati a termine i lavori neiperdi Iseo e del primo stralcio di Sarezzo, nel mese di ottobre si apriranno i cantieri per l’adeguamento del Centro di Palazzolo sull’Oglio mentre a novembre si proseguirà con il secondo stralcio dell’intervento previsto a Sarezzo.