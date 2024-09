Castellabate un weekend di musica e spettacoli con Ond’A Marina

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024)si prepara a vivere unall'insegna dellae dello spettacolo con la rassegna, che si terrà il 20 e 21 settembre. L’evento culminerà con il concerto gratuito dei Tiromancino in Piazza Lucia, previsto per sabato 21 settembre. La manifestazione, nata per