Capitanata sotto choc per la tragica morte del vigile del fuoco | lutto cittadino a Foggia

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ladeldel59enne in servizio a, Antonio Ciccorelli, avvenuta in circostanze drammatiche sulla Statale 89 in agro di Apricena, peraltro alla soglia della pensione, ha scosso l'intera comunitÃna e l'Italia. Sono decine e decine i messaggi di cordoglio e vicinanza