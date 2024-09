Calcio | Razzismo Insulta Viniciusmulta di 60mila euro e daspo di 2 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un uomo punito per aver ripetutamenteto in rete l'attaccante del Real Madrid MADRID (SPAGNA) - Una multa die il divieto di entrare in qualsiasi impianto sportivo per due. Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano madrileno AS, questa la sanzione chiesta dalla Commiss