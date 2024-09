Calcio paralimpico a Sassuolo va in scena la Champions League Amputee 2024

Leggi tutta la notizia su modenatoday

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Continua la stagione di grandi eventi sportivi in Emilia-Romagna. Approda a, nel modenese, la EAFF, competizione europea che per la prima volta si svolge in Italia. Tre giorni di gare in programma, dal 20 al 22 settembre, con partite che si svolgeranno sul