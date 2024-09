Calcio in lutto Totò Schillaci è morto a 59 anni | il simbolo di Italia ’90 non c’è più

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024)ina 59. L’ex idolo edi’90 era malato da tempo. Tragica notizia per il mondo dele per la nostra Serie A: dopo Gianluca Vialli, a distanza di un anno muore un altro protagonista della nazionale,, l’uomo delle notti magiche di Questo articoloina 59: ildi’90 non c’è più è stato pubblicato prima Sportnews.eu.